Emotionele Nicolas Colsaerts: "Deze zege verandert alles voor mij"

Nicolas Colsaerts heeft de afgelopen jaren een hobbelig parcours afgelegd. In 2012 was hij outstanding en schitterde hij in de Ryder Cup tijdens het "Mirakel van Medinah", toen de Europese ploeg een 10-4-achterstand nog omzette in winst.

Maar een mislukt avontuur op de PGA Tour knaagde aan zijn vertrouwen en sindsdien kon Colsaerts maar bij vlagen zijn onmiskenbare talent tonen. Na zijn triomf in Parijs werd de golfer emotioneel. "Dit is een zeer speciale dag. Ik kom hier al jaren en dit toernooi winnen, is zeer emotioneel. Ik beleefde hoogtes en laagtes de afgelopen jaren."

"Om dan uitgerekend hier te winnen en dan ook nog op zo'n dramatische wijze, dat maakt het allemaal nog beter. Op de laatste 4 holes hier kan er zo veel gebeuren."

Colsaerts probeerde de laatste weken zijn kaart voor volgend seizoen veilig te stellen, maar had weinig succes. "Ik ben al een hele tijd aan het hopen op een week zoals deze, waarin de puzzelstukjes op de juiste plaats vallen. Dat heb ik al lang niet meer gevoeld."

"Dit verandert alles voor mij voor de komende jaren. Ik heb de laatste jaren een zwaar schema moeten afwerken om genoeg punten te behalen. Nu kan ik weer een lichter programma opstellen. Ik zit thuis met een vrouw en een jonge zoon en ik zal hen nu meer kunnen zien. Daar krijg ik een goed gevoel van."