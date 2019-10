Belg Ryad Merhy knokt zich naar de WBA-titel bij de cruisergewichten

Ryad Merhy mocht vorig jaar in Marseille al eens boksen om de wereldtitel, maar dat ging toen fout. In Charleroi kon de 26-jarige Belg met Ivoriaanse roots dan toch zijn gram halen. "De teleurstelling in Marseille was enorm. Bij mij, mijn entourage, de fans en het hele Belgische boksen. Nu ben ik eindelijk waar ik wilde zijn", zei Merhy na zijn zege tegen de 36-jarige Imre Szello.

"Ik moet toegeven dat het een beetje pijn doet om Szello te zien huilen in de kleedkamer. Wat hij nu doormaakt, heb ik zelf ook meegemaakt na mijn kamp tegen Goulamirian (toen de ref een winnaar aanwees in de 11e ronde, red). Ik hoop voor hem dat het nog niet voorbij is."

"Zelf ben ik natuurlijk dolblij. Ik neem wraak en dat heb ik voor een groot deel te danken aan dit fantastische publiek." Onder meer sportvedetten als Enzo Scifo en Mbo Mpenza waren zaterdagavond naar de Dôme afgezakt om Merhy Szello te zien verslaan.