Goal van Bastien terecht goedgekeurd: "VAR had onvoldoende bewijs om in te grijpen"

Het was een opvallend beeld: Felice Mazzu die tijdens zijn interview na de match en de persconferentie zijn gsm nam om beelden te laten zien van de match. Hij wou laten zien dat de bal in de fase voor het doelpunt van Bastien over de lijn was geweest. Volgens Mazzu had de VAR moeten ingrijpen en de goal moeten afkeuren.

Maar het Professional Referee Departement, de scheidsrechterscommissie van de KBVB, geeft de Genk-trainer ongelijk. Niet omdat de beslissing van de wedstrijdleiding 100 procent zeker correct was, wel omdat het moeilijk te verifiëren valt of de bal buiten was.

"De VAR beschikte niet over beelden die konden aantonen dat de bal de zijlijn volledig overschreden had. Daarvoor is een camera op de lijn nodig en die is er niet. Indien de bal de lijn nog raakt, moet er gespeeld worden."

"Wanneer de videoscheidsrechter geen duidelijk bewijs kan leveren aan de scheidsrechter dat de bal de zijlijn heeft overschreden, dan mag de VAR niet ingrijpen." De beelden die Mazzu op zijn telefoon liet zien voldoen met andere woorden niet.