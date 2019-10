Herregodts is 3e Belg onder 4'20" op achtervolging: "Eerst was ik ontgoocheld"

Voor de 21-jarige Rune Herregodts was het nog maar de 3e individuele achtervolging uit zijn carrière. "En mijn eerste die niet in Gent plaatsvond", voegde Herregodts eraan toe. "Ik moest hier wat wennen aan de lange bochten, het is anders dan in Gent. Ik heb dus nog progressiemarge."

Herregodts zette een tijd neer van 4'17"599. Twee tiende seconde boven het 10 jaar oude Belgische record van Dominque Cornu. "Ik hoopte eigenlijk om het Belgisch record aan te scherpen. En in het begin lag ik daarvoor ook op schema", zegt Herregodts.

"Maar in het tussendeel ben ik wat stilgevallen. Op het einde kon ik nog wat versnellen, maar net niet genoeg om onder het Belgische record te gaan. Ik was toch een beetje teleurgesteld toen ik mijn tijd zag. Maar uiteindelijk hebben veel andere deelnemers hun tanden stukgebeten op mijn tijd. Ik ben wel tevreden dat ik 6e eindig."

Herregodts is nog maar de 3e Belg die onder de 4'20" rijdt op de individuele achtervolging, enkel recordhouder Cornu en Sasha Weemaes deden het hem voor.

De student geneeskunde is ambitieus. "Ik heb nog kansen om het Belgische record te verbeteren. In de Wereldbeker van Minsk (1-3 november) bijvoorbeeld, daar is een snelle baan."