Mazzu speelt zelf VAR: "Bal was over de lijn, lijnrechter stond er vlakbij"

Mazzu: "Een frustrerende avond"

"Het was een frustrerende avond", vatte Felice Mazzu de match van Racing Genk samen. "We verdienden het niet om te verliezen. In de eerste helft waren we beter dan Standard, maar vergaten we het af te maken. In de tweede helft stond ons blok iets te laag en namen we iets te weinig initiatief, maar heel veel kansen had Standard ook niet."

Toch won de thuisploeg na een rake knal van Bastien. Maar die tegengoal zat De Genk-trainer hoog. In de fase voor het doelpunt zou de bal buiten de lijnen geweest zijn, maar de scheidsrechter merkte dat niet op. In zijn interview na de match en tijdens de persconferentie haalde Mazzu dan maar zijn mobieltje boven om aan iedereen de beelden van die bewuste fase te laten zien.

"Het merendeel van mijn spelers stopte na die fase met voetballen. Zij waren overtuigd dat die bal buiten was. En waarom zouden ze liegen? Omdat wij stoppen, krijgt Bastien ruimte om te trappen. Ook de lijnrechter stond er vlakbij, maar hij grijpt niet in."

Op het kleine scherm lijkt de bal inderdaad helemaal over de lijn, maar ook de videoscheidsrechter greep niet in. Volgens de regels had hij dat nochtans wel kunnen doen.