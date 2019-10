Nina Sterckx verovert Europese juniorestitel (en doet er wereldrecord bovenop!)

Nina Sterckx is 17 jaar. De poulain van ex-olympiër Tom Goegebuer liet in de "snatch" (gewicht in één beweging boven het hoofd trekken) 83 kilogram optekenen.

Daarmee vestigde Sterckx een wereldrecord bij de jeugd (U17) en een Europees record bij de U20.

In de "clean and jerk" (het gewicht eerst op de schouders brengen en dan boven het hoofd stoten) pakte ze al bij haar eerste beurt de winst met 93 kilogram, een Europees record bij de U17.

Sterckx liet in totaal 176 kilogram (trekken & stoten) optekenen, waarmee ze het Europese record bij de -17 met liefst 17 kilogram aanscherpte.

In de eindstand laat Sterckx de Roemeense Cambei, die zilver haalde, met 6 kilogram achter zich.

U kunt de wedstrijd bekijken door op deze link te klikken.