Wesley Moraes: "Vader worden op mijn 14e motiveerde me om prof te worden"

"Hoofddoel met Aston Villa is om in de Premier League te blijven"

"Na elke training of wedstrijd bel ik mijn moeder, zij betekent alles voor mij. Mijn vader overleed toen ik 9 jaar was. Dat was een moeilijke periode, mijn moeder deed toen alles voor mij en mijn broers. Vandaag doe ik dat voor haar."

Waar eindigt het? Wat zijn de doelen voor het komende seizoen? "Het is nog maar mijn 1e jaar hier, mijn hoofddoel is vooral om doelpunten te scoren en Aston Villa te helpen om in de Premier League te blijven", vertelt Wesley in een interview met SkySports. "Daarvoor krijg ik veel steun van mijn familie, broers en kinderen."

Met 4 doelpunten dit seizoen staat Wesley Moraes gedeeld op de 10e plek - naast Mohamed Salah en Bernardo Silva - in de topschuttersstand. Na een aanpassingsperiode in de Premier League lijkt de Brazilaanse ex-spits van Club Brugge zijn draai gevonden te hebben bij zijn nieuwe club.

Vader worden op mijn 14e was moeilijk, want toen probeerde ik prof te worden. Maar dat werd mijn motivatie, toen wou ik er alles aan doen om professioneel voetballer te worden, om geld te verdienen.

"Vader worden op mijn 14 jaar motiveerde me om prof te worden"

Wesley werd op zijn 14e al voor de eerste keer vader. 2 jaar later, toen hij 16 was, had hij al een tweede kind rondlopen. "Dat was moeilijk, want op mijn 14e probeerde ik prof te worden. Maar dat werd wel mijn motivatie, toen wou ik er alles aan doen om professioneel voetballer te worden, om geld te verdienen."

"Ik moest een team vinden, maar niemand wou me. Voordat ik naar Slovakije ging (waar Wesley zijn carrière lanceerde bij Trencin, red), ging ik bij 6 ploegen testen. Toen ik naar het 6e team ging, dacht ik dat ik geen voetbal meer zou spelen, dat het gedaan was. Maar toen kreeg ik toch nog een kans."



Die kans kwam er op zijn 19e, bij het Slovaakse Trencin. "Dat was een lastige periode, want het was er altijd koud, het sneeuwde er altijd. Ik kwam van Brazilië, maar in Trencin was het zo koud dat ik mijn tenen niet meer voelde en het moeilijk voetballen was."

In Trencin vormde Wesley zichzelf om van middenvelder naar aanvaller. Toen plukte Club Brugge hem er weg, 2 jaar later volgde de Premier League. "Ik ben nu heel blij om in de grootste competitie ter wereld te spelen", aldus Wesley Moraes.