Ibrahimovic over weddenschap met Lukaku: "Hij had beter naar mij geluisterd"

Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku deelden nog acht maanden de kleedkamer bij Manchester United in 2017. De jonge Belg kon toen wat opsteken van de Zweedse steraanvaller.

"Je moet op technisch vlak geen buitenaardse dingen verwachten van Lukaku", stelt Ibrahimovic in de Italiaanse sportkrant. "Zijn sterkte is zijn kracht. Maar als hij naar mij had geluisterd..."

"Bij Manchester United wou ik een weddenschap afsluiten met Lukaku. Ik wou hem 50 pond geven per goede balcontrole. Hij vroeg dan: 'Wat als ik elke bal stil leg?' Ik antwoordde: 'Niets, maar je wordt wel een betere voetballer'."

"Voor de duidelijkheid: Lukaku is de weddenschap niet aangegaan. Misschien had hij schrik om te verliezen. Maar even serieus: Lukaku heeft de drang om de wereld te verbazen. Hij zal het goed doen bij Inter", besluit Ibrahimovic. De Zweed maakt nu het mooie weer bij LA Galaxy.