VIDEO: Fellaini vloert Dembélé in China met goal en assist

Na 20 minuten stonden de bezoekers op voorsprong door een ongelukkige owngoal van de doelman. Nadat het leer de paal had geraakt, botste hij op de rug van de keeper en rolde over de lijn. Op slag van rust gaf Fellaini in de zestien van de tegenstander de bal naar achter, waarna de Braziliaan Guedes de 0-2 staalhard tegen de netten joeg.

Iets na het uur diepte Fellaini de kloof uit tot drie doelpunten. De ex-Rode Duivel kreeg de bal voor de voeten in de kleine rechthoek en twijfelde niet.

Het is zijn 7e competitietreffer voor Shandong Luneng in 19 wedstrijden. In blessuretijd milderde Eran Zahavi nog tot 1-3, maar het kalf was al lang verdronken voor Guangzhou R&F.

In de stand blijft Shandong Luneng vierde, op 14 punten van de derde. Guangzhou R&F blijft met een elfde plaats aanmodderen in de middenmoot.