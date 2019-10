Clement: "Vormer is motor van de ploeg, dat is een groot gemis tegen PSG"

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft Ruud Vormer zwaar gestraft voor zijn rode kaart in de slotfase van de match bij Real Madrid. De aanvoerder van Club Brugge moet 3 Europese matchen aan de kant blijven. Club gaat wel nog in beroep, maar dinsdag tegen PSG is de Nederlander er sowieso niet bij omdat hij twee gele kaarten kreeg.

"Ruud heeft veel ervaring. Hij is de motor van de ploeg, ook verbaal", zegt Clement. "Dat is een groot gemis tegen PSG. Het lijkt alsof ik nog veel tijd heb om een oplossing te zoeken, maar de match is niet ver meer. Ik laat elke optie open."

"We hebben niets te verliezen tegen PSG en alles te winnen. Mijn ploeg heeft tegen Moeskroen een heel volwassen wedstrijd gespeeld, dus het is belangrijk dat we op die manier voortdoen. Iemand anders moet zijn kans grijpen en de rol van Ruud invullen. Wie dat ook zal zijn, ik heb er alle vertrouwen in."

Club Brugge ging wel in beroep tegen de straf, maar het is niet duidelijk of Vormer de terugwedstrijden tegen PSG en Galatasaray zal mogen spelen. "Drie speeldagen is toch een zware straf als je ziet wat er soms op een voetbalveld gebeurt", zegt Clement. "Je kan alleen maar protest aantekenen. Als het nu nog erger wordt, zou het echt lachwekkend zijn."