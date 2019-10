Bashir Abdi over zijn Belgische record: "Fantastisch, maar ik kan nog sneller"

In Londen zette Bashir Abdi het Belgische record op de marathon eerder dit jaar al op zijn naam en in Chicago deed hij er nog eens de volle 49 seconden vanaf.

"Met grote tevredenheid blik ik terug. Het was fantastisch, maar ik weet tegelijkertijd ook dat ik fouten gemaakt heb", zegt Abdi.

"Er is ruimte voor verbetering. Tussen 25 en 30 kilometer heb ik veel te traag gelopen en zo heel wat seconden laten liggen. Ik kan sneller, dat staat vast."

Ter info: Abdi bleef tussen kilometer 25 en 30 plakken bij zijn trainingsmaatje "Sir" Mo Farah, die een offday beleefde.

De Belgische recordhouder heeft ondertussen zijn focus al verlegd naar de olympische marathon in Japan. Daar wil hij in minstens even goede vorm aan de start verschijnen.

"Hopelijk kan ik richting de Spelen een gelijkaardige voorbereiding draaien als voor de marathon van Chicago. Dan is er iets moois mogelijk. Al vrij vroeg in de voorbereiding zijn we verhuisd van ons vaste trainingsoord in Ethiopië naar Flagstaff in Arizona, en daar heb ik uitstekend kunnen trainen."

Welke wedstrijden er nog op de planning staan voor Tokio 2020 is nog niet helemaal duidelijk.

Abdi: "Ik keer even terug naar de kortere afstanden om mijn snelheid te onderhouden. Er staan zeker enkele veldlopen en een halve marathon op mijn programma, maar ik weet nog niet zeker welke. Ik heb nog niet samengezeten met mijn coach voor de wedstrijdplanning."