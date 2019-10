Swings wint prestigieuze opener Nederlands marathonseizoen: "Supermooi!"

3 ronden voor het einde van koers (125 ronden) ontsnapte Swings met teamgenoot Jorrit Bergsma uit het peloton, dat zich al opmaakte voor een massasprint. Een ronde later liet Bergsma Swings binnendoor passeren. Enkele tientallen meters voor de finish kon de 28-jarige schaatser uit Leuven de armen heffen. "Supermooi", was de eerste reactie van Swings.

"Het was een perfecte actie van Jorrit. We hebben heel goed samengewerkt." De

Nederlander Bart Hoolwerf eindigde als tweede, de Italiaan Daniel Niero werd derde.

Swings is voor de marathonwedstrijden dit seizoen overgestapt naar het team Royal A Ware van coach Jillert Anema. Daarmee is hij ploeggenoot geworden van onder meer Bergsma, in Sotsji (2014) olympisch kampioen op de tien kilometer.

Aan de seizoenouverture op de Jaap-Edenbaan in Amsterdam is veel prestige verbonden. De onoverdekte piste van de oudste kunstijsbaan van Nederland (1961) is niet al te snel. Door de milde temperatuur was het ijs relatief zacht. De schaatsers kwamen tot een gemiddelde snelheid van 44,6 kilometer per uur.

Swings had een week lang niet op het ijs gestaan. In eigen land had hij op de fiets getraind. Tijdens de persvoorstelling van de Belgische schaatsers bepleitte hij nogmaals dat de aanleg van een 400-meterkunstijsbaan binnen de grenzen noodzakelijk is voor de ontwikkeling van zijn sport.