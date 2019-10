Alderweireld na nieuwe misstap: "Iedereen staat achter Pochettino"

Alderweireld en Vertonghen werden in de Engelse pers niet gespaard na de 1-1 tegen Watford, maar vooral trainer Pochettino ligt onder vuur. "Maar Iedereen staat achter de club en achter de trainer", zei Alderweireld na de match aan de BBC. "Anders kunnen we niet zo blijven vechten. Er staat een ploeg op het veld."

Pochettino zelf vraagt vooral tijd. "Dit is mijn zesde seizoen bij de club. We kunnen deze situatie oplossen, maar dat zal tijd vragen. Je kan niet van nul naar 100 procent gaan. Vertrouwen opbouwen kost tijd. Maar als we samen blijven vechten zal het wel lukken."

Tottenham mocht nog blij zijn met het punt tegen de rode lantaarn want Watford had eigenlijk gewonnen spel tot Dele Alli in het slot nog de 1-1 kon maken. "We weten dat we een ploeg van wereldklasse hebben", zei de doelpuntenmaker. "Nu moeten we dat ook beginnen te tonen op het veld. Het is belangrijk om deze situatie om te keren. Hoe reageren we wanneer het niet volgens plan loopt? Dat is belangrijk."