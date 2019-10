Van Herck: "Het was jammer genoeg een non-match van Goffin"

"Verwachtingen en emoties spelen ook mee"

Het toernooi in Antwerpen is opnieuw geen succes geworden voor publiekstrekker David Goffin (ATP-14). Hij verloor in zijn eerste wedstrijd kansloos met 6-3 6-1 tegen Ugo Humbert (ATP-70). Na een sterke prestatie vorige week in Shanghai had niemand deze nederlaag meteen zien aankomen. Ook Daviscup-coach Johan Van Herck niet.

"Ik heb Goffin deze week van dichtbij kunnen volgen. Je zag dat alles goed zat bij hem, daarom had ik deze nederlaag ook niet verwacht. Maar oké, de vorm kan goed zijn, maar op het terrein spelen emoties en verwachtingen ook mee. Emotie is iets raars. Je voelt je nu eenmaal hoe je je voelt en het is moeilijk om dan nog te schakelen."

Goffins coach Thomas Johansson sprak na de partij van een lockdown. "Ik begrijp wat hij daarmee bedoelt", zegt Van Herck. "De European Open in eigen land is voor Goffin een belangrijk toernooi. Hij wil daar heel goed presteren. In de Daviscup wilde hij ook altijd sterk spelen voor eigen publiek."

"Hij is sowieso een speler die wat tijd nodig heeft om in de match te komen. Zijn tegenstander heeft daar optimaal gebruik van gemaakt en hem met agressief tennis meteen bij de keel gegrepen."

"Goffin probeerde in het begin van set 2 het tij te doen keren, maar Humbert kraakte niet. Er waren nog wel een paar kantelpunten in de partij, maar dan ging Goffin zelf in de fout. Het was jammer genoeg een non-match van David Goffin."