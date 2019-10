"Maes is nog niet buiten schot, maar hij mag wel gewoon trainer zijn"

"Met alle respect voor de ontslagen Gislason, maar dat was toch een beetje een natte dweil. Een grijs figuur, te academisch. Nu zal de passie zeker terugkeren en Maes is dan ook nog een echte Lommelaar. Hij kan zichzelf opnieuw op de kaart zetten."

"Als hij een groep onder zijn hoede krijgt, weet je wie de baas is. Hij is een trainer waarbij het buikgevoel de bovenhand heeft en hij kan inschatten wat de capaciteiten van zijn spelersgroep zijn. Met zijn vurige coaching tijdens de match toont hij dat hij bezeten is van het spelletje en van winnen. Daar had Lommel toch wel nood aan."

Peter Maes is de man die Lommel weer naar veilige oorden moet loodsen in 1B . "Het staat buiten kijf dat Lommel een man met metier heeft binnengehaald. Maes kan bij Mechelen en Lokeren prachtige resultaten voorleggen en ook bij Genk was het beter dan sommigen willen beweren", vindt Stef Wijnants.

"Maes is verdachte, maar mag wel trainer zijn"

Kanttekening: Peter Maes is een van de verdachten in het fraudedossier. "Hij is in verdenking gesteld van witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie. Dat is niet niks. Hij had een zeer goede band met makelaar Veljkovic en zou zich maar al te graag handje contantje hebben laten uitbetalen", legt Wijnants uit.

"Het gerecht is daar nog mee bezig. Veel meer kunnen we daar niet over zeggen. Hij is heel zeker niet buiten schot. Er zal zeker nog een straf volgen. Maar bij zijn vrijlating werd wel gezegd dat hij trainer mocht zijn, alleen had niemand hem tot nu toe geraadpleegd."

"Peter Maes is een jaar lang uit de media geweest. Over zijn verdenking mag hij niet spreken. Maar nu kan hij zich niet meer verstoppen. Zolang er geen uitspraak is, vrees ik dat hij er toch veel vragen over zal blijven krijgen."