UEFA schorst Vormer voor 3 CL-duels na rood in Madrid, Club in beroep

Club Brugge speelde 2 weken geleden na een goeie match 2-2 gelijk in Madrid. Het kwam 0-2 voor en stond 5 minuten voor het einde nog 1-2 voor. Tot Vormer een overtreding beging, zijn tweede geel kreeg en Casemiro de daaropvolgende vrijschop in doel werkte.

Club verloor zo punten in Madrid, maar dus ook zijn aanvoerder. De UEFA startte 2 dagen later een disciplinaire procedure wegens "beledigend taalgebruik tegenover een wedstrijdofficial". Toen hij na zijn rode kaart het veld verliet, zou de Nederlander de Bulgaarse ref Georgi Kabakov verwensingen naar het hoofd hebben geslingerd.

Het rood alleen had hem sowieso de thuismatch op 22 oktober tegen PSG gekost, maar nu komt daar dus ook de return (6 november in Parijs) en de uitmatch op Galatasaray (26 november) bij. Vormer zou dan alleen nog de groepsmatch thuis op 11 december tegen Real kunnen meemaken. Het duurde niet lang of Club Brugge liet weten dat het in beroep gaat. Dat werkt niet opschortend, dinsdag tegen PSG is Vormer er alvast niet bij.