Red Panthers vertrekken naar China voor OS-ticket: "Kansen zijn 50/50"

Na een tegenvallend EK - België eindigde in augustus in eigen land pas 6e - moeten de Panthers in een barrageduel op verplaatsing tegen een sterkere tegenstander proberen een ticket voor Tokio 2020 te bemachtigen.

De omstandigheden zijn niet ideaal, maar op papier lootte België, nummer 12 van de wereld, de makkelijkste tegenstander in de barrages. Ook Spanje (FIH-7), Ierland (FIH-8) of India (FIH-9) was een mogelijkheid. China is nummer 10.

"Maar we zijn geen favoriet", zegt bondsoach Niels Thijssen. "De inzet is groot en de kansen zijn dan ook fiftyfifty." Om aan het tijdsverschil te wennen zakken de Red Panthers een week voor de levensbelangrijke duels af naar China.

In de voorbereiding klopten de Red Panthers achtereenvolgens Canada, Zuid-Korea en Ierland. Resultaten die vertrouwen inboezemen vlak voor een lange reis. De Belgen zullen 24 uur onderweg zijn, met tussenstops in Amsterdam en Shanghai. Maar door hun ervaring in de Hockey Pro League zijn de hockeyvrouwen het intussen gewend om zo'n verre reizen te maken.

Ze vertrekken dan ook met vertrouwen. "We kennen onze tegenstander al een tijdje, dus we hebben ons al beter kunnen voorbereiden", aldus Emilie Sinia, die in 2012 de Olympische Spelen in Londen haalde, waarna de Panthers in 2016 naast Rio grepen. "China is een tegenstander die ons ligt. En we kennen het stadion, want we speelden er in de Pro League. We hebben hen toen ook 2 keer geklopt. Dat is een mentaal voordeel. Liever dus tegen China dan tegen Spanje bijvoorbeeld, van wie we onlangs 2 keer verloren hebben."

"We zijn klaar om het olympische ticket mee naar huis te nemen. Hier hebben we de voorbije 4 jaar zo hard voor gewerkt. Deze groep is veel sterker geworden. Als atleet leef je gewoon voor de Olympische spelen", besloot Jill Boon.