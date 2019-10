Vercauteren voor 1e match als Anderlecht-coach: "Hier heb je elke match druk"

"Ik en Kompany zitten op dezelfde lijn"

Frank Vercauteren kwam 2 weken geleden verrassend over van OHL naar Anderlecht. Zondag staat hij voor zijn 1e opdracht als Anderlecht-coach. "Iedereen weet dat we moeten winnen, maar ik wil vooral de weg bekijken die we moeten nemen om te kunnen winnen", legt Vercauteren uit.

Op wie kan de nieuwe coach zondag een beroep doen? Want het lijstje met geblesseerden is lang. "Didillon is ziek, Vlap ook. Nasri en Kompany zijn out met een blessure. Voor Kompany is het moeilijk om er een datum of match op te plakken. We willen gewoon dat hij zo goed mogelijk terugkomt, we willen geen risico's nemen. Trebel? Die zit in de selectie, hij maakt kans om te spelen."

Vercauteren zal in de toekomst vaak moeten samenwerken met Kompany. Hoe verloopt de samenwerking? "Heel goed. We praten veel over voetbal, tactiek, de toekomst, begeleiding van de jeugd en de groep en hebben veel meetings. Het is allemaal heel interessant en leerrijk. We vullen elkaar goed aan en zitten op dezelfde lijn."

"We moeten geen dingen gaan veranderen hier", gaat Vercauteren voort. "We moeten zaken gaan toevoegen. Kijken wat er nu wordt gedaan en wat er nog gedaan kan worden."