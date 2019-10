Op kop in de Bundesliga: het verticale voetbal van Borussia Mönchengladbach

In de Bundesliga wordt straks de topper tussen de 2 Borussen gespeeld: Dortmund tegen Mönchengladbach. Gladbach is voorlopig leider en speelt zonder de vertrokken Thorgan Hazard dynamisch en spectaculair voetbal. Stef Wijnants doorgrondt het nieuwe succes van groen-zwart.

Spanning troef

De eerste competitiemaanden verlopen bijzonder spannend in de Duitse competitie. Na Gladbach (16 op 21) volgen maar liefst 6 ploegen die slechts door één puntje van elkaar worden gescheiden. Bayern München telt ondanks de 11 goals van topschutter Robert Lewandowski al 7 verliespunten en Dortmund volgt nog verder. De nieuwe ploeg van Thorgan Hazard kan voorlopig geen constante in de resultaten voorleggen en telt na 7 matchen nog maar 12 punten. Dortmund mag deze topper dan ook niet verliezen om de kloof niet te laten vergroten. Leider Mönchengladbach begon nochtans aarzelend met slechts één punt uit de eerste 2 thuiswedstrijden, maar daarna volgden wel 4 overwinningen op rij.

Bundesliga klassement Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/- 1 Borussia Mönchengladbach 16 8 5 2 1 15 7 8 2 VfL Wolfsburg 16 8 4 0 4 11 5 6 3 FC Bayern München 15 8 4 1 3 22 10 12 4 Borussia Dortmund 15 8 4 1 3 20 11 9 5 RB Leipzig 15 8 4 1 3 16 8 8 6 SC Freiburg 14 8 4 2 2 15 9 6 7 FC Schalke 04 14 8 4 2 2 14 9 5 8 Eintracht Frankfurt 14 8 4 2 2 14 10 4 9 Bayer 04 Leverkusen 14 8 4 2 2 12 11 1 10 Hertha BSC 11 8 3 3 2 13 13 0 11 TSG 1899 Hoffenheim 11 8 3 3 2 8 11 -3 12 Werder Bremen 9 8 2 3 3 13 17 -4 13 Fortuna Düsseldorf 7 8 2 5 1 10 14 -4 14 1. FC Union Berlin 7 8 2 5 1 8 13 -5 15 1. FC Köln 7 8 2 5 1 8 16 -8 16 FC Augsburg 6 8 1 4 3 10 21 -11 17 1. FSV Mainz 05 6 8 2 6 0 7 18 -11 18 SC Paderborn 1 8 0 7 1 9 22 -13

Geen CL, Hazard weg

Het succes van Gladbach komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ook vorig jaar streed het lange tijd mee bovenaan. Op speeldag 20 stond het samen met Bayern München nog op de 2e plaats en leek de Champions League voor het grijpen. De 5e in de stand (in Duitsland plaatsen de eerste 4 zich voor het kampioenenbal) volgde immers al op 10 punten. Maar na een spectaculaire ineenstorting met slechts 3 overwinningen en 13 punten in de laatste 14 matchen eindigde het teleurstellend 5e. De jackpot werd niet gehaald en dat kostte coach Dieter Hecking zijn job. Hecking had nochtans enkele maanden voordien zijn contract verlengd. Thorgan Hazard wilde niet langer verstoken blijven van de Champions League en verliet het Niederrheinische land om zich ook Europees te tonen bij rivaal Borussia Dortmund. Hazard was niet het enige verlies voor ‘die Fohlen’ (de veulens). Ook het 20-jarige megatalent Mickaël Cuisance trok hogerop naar kampioen Bayern München. Gladbach moest op zoek naar een nieuwe coach en spelmaker.

Thorgan Hazard in z'n voormalig shirt.

Revolutionair Marco Rose

Uit Oostenrijk werd Marco Rose weggekaapt bij RB Salzburg. De Duitse trainer, die eerst furore maakte bij de jeugd van Salzburg, had de voorbije 2 seizoenen de Oostenrijkse topclub naar evenveel titels geleid. Het mocht dan misschien maar de Oostenrijkse Bundesliga zijn, het voetbal dat Rose propageerde was bijzonder direct en aanvallend. Zijn opvolger Jesse Marsch heeft overigens die lijn in Salzburg doorgetrokken. Racing Genk weet er na de 6-2-pandoering in de Champions League alles van. Rose bracht van Salzburg rechtsback Stefan Lainer mee en trok 2 jonge aanvalstalenten aan: de Zwitser Breel Embolo en de Fransman Marcus Thuram, zoon van de Franse recordinternational Lilian Thuram. En naast hem op de bank zit als assistent ‘blogger’ René Maric. Na de 1 op 6 in de eerste thuiswedstrijden pikte de ploeg zijn energieke speelstijl op. Met 4 zeges op een rij en 15 gescoorde goals wordt in Duitsland het woord "revolutionair" al in de mond genomen. Al heeft niemand bij de club boodschap aan de leidersplaats. Dat de fans na de 5-1-zege tege Augsburg zongen dat ze kampioen zouden worden, catalogeerde Rose onder de noemer van humor. “We zijn nog maar 7 speeldagen ver en geen 33”, concludeerde Rose.

Coach Marco Rose.

Verticaliteit

De speelstijl van Gladbach lijkt dus heel sterk op die van RB Salzburg. Verticaliteit is het sleutelwoord. Geen voorzichtige opbouw met hoofdzakelijk één aanspeelpunt zoals vorig jaar met Thorgan Hazard maar diepgang en directheid. De spitsen vallen graag uit naar de flanken waardoor middenvelders als Neuhaus en Benes erg vaak voor doel opduiken. Opvallend blijkt ook dat de ploeg erg weinig kiest voor een hoge voorzet vanop de flank. De kans op succes is volgens het systeem van Rose te klein. Gladbach laat ook de opbouw van de tegenstand niet ongemoeid. Hoge pressing die zo goed als 90 minuten duurt, zorgt steevast voor onzekerheid en verwarring bij de opponent. En de snelle omschakeling levert succes op. Aan slechts 3 van de 15 gescoorde doelpunten gingen meer dan 5 passes vooraf. Directer kan haast niet.

Het gaat Borussia Mönchengladbach voor de wind in de Bundesliga.

Vive La Marseillaise

Om vanuit de omschakeling de kansen te verzilveren, heb je natuurlijk afwerkers nodig. Met de Fransen Alassane Pléa en Marcus Thuram heeft Rose die ter beschikking. Pléa was vorig seizoen al goed voor 15 goals en zet zijn "torinstinct" voort. Met 4 doelpunten en 4 assists (omdat hij ook vaak naar de flank uitwijkt) vormt hij het speerpunt van de aanval. Zijn sterke prestaties zijn ook bondscoach Didier Deschamps niet ontgaan. Pléa verving vorige week de geblesseerde Mbappé in de selectie van de wereldkampioen, al kwam de 26-jarige tegen Turkije en IJsland niet van de bank. Naast hem in de spits maakt zijn landgenoot Marcus Thuram een opvallend snelle ontwikkeling door. Pas 22 jaar en voor 12 miljoen euro overgenomen van Ligue 1-degradant Guingamp scoorde hij ook al 3 keer en leverde 2 assists. Door de fans van Borussia kreeg hij een eerste trofee overhandigd: Speler van de Maand. Thuram maakt deel uit van de Franse belofteploeg en kan in de toekomst in de voetsporen van zijn vader Lilian treden. Al liet papa grote afdrukken na, want Lilian was maar liefst 142 keer Frans international, nog altijd een Frans record.

Alassane Pléa en Marcus Thuram.

Bevestiging tegen toppers

Coach Rose wil dus vooralsnog geen enkele doelstelling uitspreken, want hij beseft ook wel dat hij met Hoffenheim, Mainz, Augsburg, Düsseldorf en Köln 5 van de laatste 7 clubs uit de stand heeft ontmoet. Straks mag het zich gaan meten in en tegen titelkandidaat Borussia Dortmund. Thorgan Hazard kan aan Axel Witsel en co helaas weinig nuttige tips geven over de speelstijl van zijn ex-ploeg. Rose zet immers 11 spelers op het wedstrijdblad, maar in welke tactische opstelling ze het veld opkomen, is zelfs voor vele volgers een raadsel. De rotatie op het veld leidt niet meteen tot herkenbare patronen. Borussia Mönchengladbach is in de Bundesliga niet alleen in de stand een revelatie, ook in de filosofie.