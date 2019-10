Geschillencommissie Hoger Beroep wil extra getuigen horen over STVV-Genk

Na de pleidooien van bondsprocureur Kris Wagner vandaag in het bondsgebouw en de advocaten van STVV en Genk vroeg de commissievoorzitter om de zitting even te schorsen. Genk had immers gepleit dat scheidsrechter Lawrence Visser en match delegate Jean-François Crucke niet de voorschriften hadden gevolgd om de Limburgse derby van 28 september definitief te staken.

STVV pleit voor 5-0-forfaitscore: "Niet verantwoordelijk voor Genkse fans"

Voor fase 3, die waarbij de match werd stilgelegd nadat een Genkse fan op het veld was geraakt en de plexiglazen kooi was beschadigd, weigert STVV de verantwoordelijkheid op te nemen. "Daar is de definitieve stopzetting aan te wijten. STVV kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld. Het stappenplan had opnieuw vanaf fase 1 moeten beginnen voor Genk. Dat is de enige manier waarop het reglement geïnterpreteerd kan worden."

De match werd in de slotfase gestaakt door wangedrag van beide supporterclans. Nadat STVV-fans allerlei voorwerpen hadden gegooid naar Genk-doelman Coucke, gingen de spelers op het uur al eens een kwartiertje naar binnen. De tussenstand was op dat moment 0-3. Na het hervatten van de wedstrijd hervond STVV zijn adem en kwam terug tot 3-3.

Genk spreekt van procedurefout bij stopzetting van derby

Genk zakte met CEO Erik Gerits, secretaris Dirk Wiest en legal counsel Jochem Martens af naar de bond. In tegenstelling tot STVV ging de landskampioen niet in op de feiten, maar hield meester Martens een pleidooi over de procedure van de stillegging. Het bondsreglement schrijft 3 stappen voor bij ongeregeldheden in een voetbalstadion.

Scheidsrechter Visser: "Veiligheid niet meer gegarandeerd"

Die match delegate, Jean-Francois Crucke, gaf Visser het signaal dat de wedstrijd best stilgelegd kon worden. "Ik had gesproken met de politieverantwoordelijke, die zich op het veld bevond. Die vertelde me dat de situatie zo ernstig was dat de politie het veld niet meer zou verlaten. Meer informatie had ik niet nodig om het signaal aan Visser gegeven", aldus Crucke.

Scheidsrechter Visser was ook aanwezig om zijn beslissing te verdedigen. "De veiligheid van de spelers kon niet meer gegarandeerd worden", getuigde de ref. Volgens Genk moest hij eerst contact opnemen met de politie en een STVV-verantwoordelijke. "Dat heb ik niet gedaan. Maar dat is ook niet onze taak. Wij hebben geen tijd om naar de commandopost te gaan op zo'n moment. Daarom nemen wij contact op met de match delegate."

Wagner bevestigt vordering: "Wangedrag fans is nefast, straffen moeten gevoeld worden""

Bondsprocureur Kris Wagner heeft vandaag zijn vordering tegen STVV en Genk niet bijgesteld. "Straffen moeten worden gevoeld. Er zijn twee soorten zaken: moeilijke en makkelijke. Maar er zijn er ook makkelijke die men nodeloos moeilijk probeert te maken. In dat laatste geval zitten we", aldus Wagner, die nadien de feiten chronologisch opsomde.

"De situatie loopt uit de hand en de veiligheid van de spelers komt in het gedrang. Dat is de essentie van deze zaak. Dat men opwerpt dat een plexiglazen hek rond Genkse supporters provocerend werkt, is louter bijzaak en niet relevant."

"De discussie over het aandeel van STVV of het aandeel van Genk ook. Het maakt niet uit wie de grootste schuld treft, daar anticipeert het bondsreglement op. Het is zoals discussiëren over welk geslacht de engel heeft. Er is hier duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid en dan vorder ik de straffen zoals voorzien in het bondsreglement."

Genk eiste dat de wedstrijd herspeeld zou worden, weliswaar met publiek. "Dat is geen sanctie, maar een beloning. De clubs hebben daar ook alle commerciële belang bij, want weten dat het wel goed zal zitten met die sfeer. Laat ons serieus blijven. Wangedrag is nefast voor het voetbal."

"Eindelijk worden er inspanningen gedaan, en dat is maar hoog tijd. Supporters moeten begrijpen dat je niet ongestraft met voorwerpen kan gooien. Dan moet je maar gaan hamerslingeren. Het is storend, gevaarlijk en respectloos", aldus Wagner, die zich nog opwierp als de bondgenoot van de clubs.

"We willen allemaal dat supporters op een normale manier naar het voetbal kunnen, zonder dat ze nadien vol bier hangen of naar rook van vuurpijlen stinken."