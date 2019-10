De Kerpel: "Je moet aanvaarden dat boksen nooit zonder risico's is"

"Of een helm veiliger is? Neen, helmen helpen zeker niet. Je ziet daar niet goed mee, waardoor je nog meer stoten krijgt. Een helm geeft een vals gevoel van veiligheid. Je hebt wel minder risico's op oogblessures, maar de impact van slagen op de kin en de zijkanten van het hoofd blijft even groot."

"Zulke incidenten zijn jammer genoeg niet te vermijden. Je kunt het gevaar niet uitsluiten in het boksen. Dat moet je aanvaarden. Er zijn al heel veel maatregelen genomen om de sport veiliger te maken. Toch zal zoiets altijd kunnen gebeuren. Ik begrijp heel goed dat mensen tegen boksen zijn, maar uiteindelijk is niemand verplicht om te boksen. Je neemt als bokser zelf dat risico."

Risicovechtsport Vlaanderen: "Proberen risico's zoveel mogelijk te beperken"

Zo veilig mogelijke vechtsporten is een prioriteit voor het Risicovechtsportplatform Vlaanderen (RSV). "Uiteindelijk zijn er altijd risico's verbonden aan een risicovechtsport, maar er worden wel maatregelen genomen om de sporten zo veilig mogelijk te maken en de risico's zo veel mogelijk te beperken", zegt Ineke Daelman van RSV.

"Er zijn jaarlijks medische onderzoeken, ook vlak voor elke wedstrijd. Officials worden opgeleid om zo snel mogelijk in te grijpen tijdens een wedstrijd en ook nadien wordt dat sterk opgevolgd door een arts. Naast de ring is de aanwezigheid van een dokter verplicht en er moet ook altijd een ziekenwagen aanwezig zijn."

"In het boksen zien we dat de risico's lager zijn bij de amateurs dan in het profboksen. Wat met kinderen? Dat blijft een issue. Bij kinderen is de impact op het hoofd zo mogelijk nog erger. De hersenen zijn gevoeliger. Daarom willen we de impact op het hoofd zoveel mogelijk vermijden. Dat kan onder meer door kortere wedstrijden en door meer te werken op punten en minder toe te werken op knock-outs."