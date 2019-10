Frank Raes: "Noem Vercauteren geen cynische en defensieve coach"

Met Moeskroen - Club Brugge pikt de Jupiler Pro League vanavond weer de draad op. Welke (voorzichtige) conclusies kunnen we trekken na 10 speeldagen? Extra Time-host Frank Raes warmt je op voor het vervolg van de competitie.

Frank Raes over de eerste 10 speeldagen:

Voor wie loopt het op wieltjes?

Frank Raes: "Club Brugge speelt buiten categorie."



Met wie komt het nog wel goed?

Raes: "Anderlecht zie ik nog Play-off I spelen."



Wie zit het diepst in de miserie?

Raes: "Cercle Brugge, benieuwd of Storck zijn kunstje kan herhalen."



Welke speler maakt de sterkste indruk?

Raes: "Naast Deli kan je niet kijken, letterlijk en figuurlijk."



Wie maakte het mooiste doelpunt?

Raes: "Gianni Bruno: een moeilijke, maar doordachte goal."

Club Brugge speelt buiten categorie

We hebben nog maar een kwart achter de rug, maar het zou me verbazen als Club Brugge de titel niet pakt, zeker met zo'n ruime en kwaliteitsvolle kern. Met minder mag het niet tevreden zijn. Er is geen enkele andere ploeg die zo'n regelmaat haalt in ons land. Club Brugge speelt momenteel buiten categorie, het niveauverschil met de rest van de teams vind ik opvallend. Je hebt er die aanklampen, zoals Standard en Antwerp. Zij zullen wat tegenwerken, vooral Antwerp op z'n best is moeilijk te manoeuvreren.

Ook in de Champions League laat Club Brugge van zich horen. Of dat blijft duren, is nu de vraag. Paris Saint-Germain komt er nu twee keer aan, al heeft Club wel meeval dat de Fransen met blessures sukkelen. Neymar zal niet spelen en hoe zit het met Mbappé en Cavani? Ook voor coach Philippe Clement loopt het op wieltjes: eerst bij Waasland-Beveren, dan bij Racing Genk en nu in Brugge. Na de landstitel in Genk is hij ook slim geweest. Clement wist dat hij die prestaties niet meer ging evenaren, niet onlogisch ook.

In Brugge beschikt Clement over meer middelen en een grotere kern. En hij kende de club en de spelers. Noem het een perfecte carrièreplanning.

Zie Anderlecht nog Play-off I halen

Met Anderlecht komt het nog wel goed. Ik zie ze zelfs Play-off I halen, zeker als ze nu wel punten beginnen te pakken, want ook de concurrentie presteert te onregelmatig. Er zit muziek in de symbiose tussen de romantische filosofie van Kompany en de pragmatische aanpak van Vercauteren. Let op, Vercauteren kan ook met jongeren werken, dat heeft hij in het verleden laten zien. Noem hem niet de cynische en defensieve coach. Hij weet wel hoe je een team moet organiseren en verdedigen hoort daar nu eenmaal bij. Anderlecht moet rechtstreekser beginnen te voetballen. Je kan niet blijven rondspelen. Akkoord, Manchester City doet dat ook, maar daar schieten er wel ballen naar voren. Ook Anderlecht moet directer en concreter voetballen om doelpunten te maken. Je kan niet zeggen dat Anderlecht met een goedkope ploeg voetbalt. Ze huren centrale verdedigers, ze kopen Vlap, ze kopen Van Crombrugge, Chadli komt ook niet voor een appel en een ei en voorin heeft paars-wit miljoenen uitgegeven voor Vlap en Roofe. Als je naar het budget kijkt, moet Anderlecht in de top 3 staan, maar zo'n vaart zal het nu ook weer niet lopen. De eerste prioriteit is punten pakken en de inhaalrace inzetten. Dat wordt nu de taak van Vercauteren en niet meer die van Kompany. Als hij fit is, zal dat al een zegen zijn voor Anderlecht.

Benieuwd of Storck zijn kunstje herhaalt

Anderlecht zit momenteel in de miserie, maar Cercle Brugge zit nog dieper. Met 3 punten en 27 tegengoals was het hoog tijd dat ze een coachwissel doorvoerden bij de vereniging.

En voor Bernd Storck heb ik veel respect. De Duitser is een beleefde en beschaafde man met een interessante voetbalvisie. Moeskroen loodste hij vorig seizoen nog naar de 10e plaats, daar plukken ze nu nog de vruchten van. Als Vercauteren niet toehapte, had ik Storck misschien zelfs bij Anderlecht verwacht, maar hij zal nu het team van Cercle nieuw leven moeten inblazen. Evident wordt dat niet om zijn kunstje van Moeskroen te herhalen. Cercle mist duidelijk Mercier (naar OHL, red.) en Bruno (naar Zulte Waregem, red). En als je continu wisselt, vind je ook geen automatismen.

Naast Deli kan je niet kijken

Simon Deli vind ik de grootste aanwinst voor het Belgische voetbal. Letterlijk en figuurlijk: je kan moeilijk naast hem kijken. De aanwinst van Club Brugge is ijzersterk in de verdediging en ook opbouwend doet de Ivoriaan het uitstekend. Denswil lijkt al vergeten. Straffe kost vind ik hem, net als Mignolet.

Naast de aanwinsten van Club Brugge verdient ook Francky Dury een pluim. De coach van Zulte Waregem slaagt er opnieuw in om een nieuwe ploeg op de rails te krijgen. Het ene seizoen wat beter dan het andere, maar dit jaar doet hij het weer met succes. En altijd met boeiend voetbal. Met dank aan nieuwkomers Larin en Berahino. Zij doen meteen waarvoor ze gehaald zijn: scoren.

Moeilijk, maar doordacht doelpunt van Bruno

Het knapste doelpunt tot nu toe is er een van Gianni Bruno in zijn match met Zulte Waregem op het terrein van Moeskroen. Hij pakt een bal in de vlucht en lobt hem over de keeper. Een moeilijk, maar doordacht doelpunt van de spits. Ook van Kristof D'Haenes doelpunt tegen Anderlecht kan ik genieten. Vanuit een ongelooflijk scherpe hoek ramt hij de bal hoog in het net. Niet veel later deed Emmanuel Dennis het hem na in de Brugse derby.

