Eddy Merckx heeft het ziekenhuis verlaten

Het was even schrikken toen Eddy Merckx vorige zondag tijdens een fietstocht met vrienden ten val kwam en met spoed naar het ziekenhuis in Dendermonde moest. Door de val had Merckx een zware hoofdwonde opgelopen en moest hij enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Maar vandaag, vijf dagen na zijn val, heeft Merckx het ziekenhuis mogen verlaten.