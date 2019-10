Bulgaarse bondscoach Balakov stapt op en geeft mindere resultaten als reden

Het was een schandelijk schouwspel, Bulgarije-Engeland. Al tijdens de opwarming lieten dolgedraaide thuisfans oerwoudgeluiden aan het adres van enkele Engelse spelers horen. Dat ging lustig voort tijdens de eerste heflt. De nazigroet was ook hier en daar te zien. De "supporters" gooiden ook voorwerpen op het veld en verstoorden het volkslied van de tegenstander.

Door de racistische gedragen van een aantal fans moest de partij 2 keer stilgelegd worden. Nadat de Bulgaarse aanvoerder Popov met de heethoofden was gaan praten en er een pak fans het stadion was uitgestuurd, bedaarde de sfeer na de rust.

De Engelsen - team, voetballers en voetbalbond - waren niet te spreken over de aanpak van de Bulgaarse fans. De Engelse bond eiste een onderzoek door de UEFA. De Bulgaarse bondsvoorzitter Borislav Michajlov stapte al op op aandringen van de Bulgaarse regering, de Bulgaarse voetballegende Christo Stoitsjkov barstte in een tv-studio in tranen uit.

Vandaag werd het ontslag van de bondspreses officieel bekrachtigd oor het Uitvoerend Comité, dat evenwel nog geen vervanger vond. Vicevoorzitters Jordan Letsjkov en Atanas Foernadzjiev bedankten immers voor het aanbod. Voormalig vicevoorzitter Michajl Kasabov werd dan maar aangeduid als interim-voorzitter. Het is nu zijn taak om een buitengewoon congres te organiseren om een nieuw bestuursorgaan aan te duiden.

Intussen heeft de Bulgaarse politie al meerdere arrestaties verricht. Een achttienjarige jongeman riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar voor zijn aandeel in de feiten.

Balakov had na afloop van de interland verkondigd dat hem tijdens de wedstrijd niets was opgevallen. De voormalige international gaf aan dat er eerst onderzocht moest worden of er wel sprake was van racisme. Twee dagen later bood hij toch nog zijn verontschuldigingen aan. Bulgarije is laatste in zijn groep met 3 punten uit 7 duels achter Engeland, Tsjechië, Kosovo en Montenegro.