Guinee, waar de roots liggen van Keïta, Pogba en een dunkfenomeen

Naby Keïta: De beste voetballer uit Guinee

Naby Keïta (24) is een topvoetballer, geboren en getogen in de sloppenwijken van Conakry, de Guineese hoofdstad. Hij groeide op in armoede en had één doel: de top van het voetbal bereiken. Hij wou veel geld verdienen om de armoede in zijn familie te bestrijden.

Dat is hem ook gelukt. Via Frankrijk kwam hij terecht bij de Oostenrijkse topclub Red Bull Salzburg. Hier won hij 2 keer op rij de dubbel en werd hij Speler van het Jaar. In de zomer van 2016 werden zijn topseizoenen bekroond met een transfer naar RB Leipzig, de nieuwkomer in de Bundesliga.

In zijn eerste seizoen kreeg Keïta meteen een plaats in de Ploeg van het Jaar van de Bundesliga, in z’n tweede seizoen schopte hij het tot de beste 11 van de Europa league.

Na opnieuw twee topseizoenen kreeg hij zijn droomtransfer te pakken naar Liverpool. Hier won hij vorig jaar de Champions League en werd hij vicekampioen van de Premier League.

Naast zijn rijk gevulde clubcarrière heeft hij ook al 31 interlands voor Guinee op de teller staan. In 2013 debuteerde hij voor de nationale ploeg op 18-jarige leeftijd, eind 2014 kwalificeerde hij zich voor de Afrika Cup.