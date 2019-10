Vrouwenoefeninterland Engeland-Duitsland lokt 90.000 toeschouwers naar Wembley

De Engelse bond (FA) maakte gisteravond bekend dat de oefenwedstrijd met gesloten loketten zou plaatsvinden. Het wereldrecord toeschouwers voor een vrouwenvoetbalwedstrijd bedraagt 90.185: die kwamen tijdens de WK-finale van 1999, die gastland VS na penalty's won tegen China, naar de beroemde Rose Bowl in Pasadena.

Het record op Britse bodem staat op 80.203 fans voor de olympische finale in 2012 tussen de VS en Japan in hetzelfde Wembley. De Amerikaanse vrouwen wonnen goud met een 2-1-zege.

Bij beide voorgaande cijfers ging het om finales, nu "maar" om een vriendschappelijke wedstrijd. Het nieuwe record is een verdubbeling van de vorige meest bijgewoonde wedstrijd van de Engelse nationale vrouwenploeg: in 2014 zakten 45.619 toeschouwers naar Wembley af voor een match tegen Duitsland.