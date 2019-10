Kennen we nu al twee EK-tegenstanders van België? 70% kans op Rusland en Denemarken

Voor het eerst 12 gastlanden

Het EK voetbal 2020 wordt niet in 1 gastland gespeeld zoals gebruikelijk is, maar in 12 gastlanden. Een gastland dat zich kwalificeert voor het EK, weet nu al in welke poule het zal spelen.

Zo speelt Italië zeker in groep A, zou Spanje zeker in groep E spelen of Engeland zeker in groep D. Dat om zeker te zijn dat Spanje zijn matchen kan spelen in een stadion in Spanje en niet in Italië bijvoorbeeld.

De 24 landen die zich kwalificeren worden verdeeld in 6 poules. Als de 12 gastlanden zich allemaal zouden kwalificeren, dan ligt de helft van de loting vast. Zo ver is het nog niet, maar specifiek voor de Rode Duivels lijkt het daar wel sterk op.