Solskjaer: "Natuurlijk werk ik nog lang bij United, heb contract van 3 jaar"

Solskjær kwam in december 2018 José Mourinho vervangen, met wie de relatie volledig verzuurd was geraakt in Manchester. Het Noorse ex-United-boegbeeld begon als een trein, haalde de kwartfinale van de Champions League en kreeg in maart een langdurig contract.

"Ik heb een contract van 3 jaar, dus natuurlijk zullen we nog lang samenwerken", gaf Solskjær als antwoord in een interview met Sky Sports. Met 9 op 24 staat United wel maar 2 punten boven de degradatiezone.

Ook met Liverpool, dat met 15 punten meer naar Old Trafford komt, in aantocht gelooft de Noor dat zijn club zal terugslaan. "Ik ben 100 procent zeker dat we de goeie organisatie hebben" legde hij uit.

Hij voegde eraan toe dat de club een aanwervingsplan voor de komende maanden heeft. ManU gaf afgelopen zomer 167,5 miljoen euro uit aan centrale verdediger Harry Maguire, winger Aaron Wan-Bissaka en middenvelder Daniel James. Maar daarmee is bijvoorbeeld Romelu Lukaku, vertrokken naar Inter, niet vervangen.

"Het geld is er en we hebben spelers gezocht. We waren dicht bij enkele versterkingen, maar het bleken niet de goeie. Het geld is er om ons in januari en komende zomer te versterken. Wij leggen daarvoor onze doelen vast."