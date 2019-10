Federer gaat ook in 2020 het gravel van Roland Garros niet uit de weg

Roland Garros is niet het favoriete toernooi van de 20-voudige grandslamwinnaar. Hij kon de gravelgrandslamtitel nog maar 1 keer winnen: in 2009. In 2016, 2017 en 2018 bleef hij er weg, maar zijn grote rentree afgelopen lente leverde meteen een halve finale op. Daar botste hij op de onvermijdelijke Rafael Nadal, al 12 keer primus in Parijs.

Voor 2020 had Federer voorlopig alleen nog maar de Australian Open, Wimbledon en de US Open op zijn planning staan. Roland Garros is dus nu ook een zekerheid. Maar hij zal niet veel spelen voor dat toernooi, zo gaf hij mee.

Na Parijs gaat het van Halle naar Wimbledon. Daarna probeert hij eindelijk die olympische titel te veroveren. Op weg naar de US Open doet hij mogelijk mee in Cincinnati. Federer heeft nog nooit gezegd wanneer hij zou stoppen.