"Mensen gaan naar KVM om elkaar te zien, cafés en discotheken zijn er nog nauwelijks"

KV Mechelen ontvangt zondag om 14.30u Antwerp. Een affiche waar in Mechelen traditioneel wordt naar uitgekeken. De 16.500 plaatsen zullen bezet zijn. Dat was ook al het geval tegen Club Brugge bij de vorige thuismatch.

Het is opvallend dat in het seizoen nadat de club in zijn hart geraakt werd door het voetbalschandaal, de fans sterker dan ooit achter hun club staan. "We zijn een club van ups en downs", zegt Bertrand Peeters, de voorzitter van het Malinwa Archief.

"We hebben een Europacup gewonnen, zijn naar derde klasse gezakt, zijn teruggekomen, zijn in het voetbalschandaal verwikkeld. Onze club is zoals het leven en dat trekt aan, denk ik."

"De achterban van KVM is sterk. Dat zag je 15 jaar geleden ook toen we het stamnummer konden terugkopen dankzij de supporters. Uniek in België. De club is onverwoestbaar en dat is door de fans. Er zijn in het voetbalschandaal dingen gebeurd, die niet hadden mogen gebeuren, maar ik denk dat de meeste mensen blijven geloven in de onschuld van KVM als club."