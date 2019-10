Noors kunstgrasschandaal: schadelijk rubber gewoon doorverkocht in Kroatië

Kunstgrasvelden zijn in het koude Noorwegen schering en inslag, maar veel van die 1700 velden zijn stilaan aan vervanging toe. De Noorse gemeente Bodø betaalde 50.000 euro aan een Ests bedrijf om het oude rubber weg te brengen naar een erkende site voor schadelijk materiaal.

1 kunstgrasveld zou het equivalent bevatten van zo'n 1,4 miljoen (!) plastic zakken. Toch vond het Estse bedrijf er niet beter op dan het materiaal gewoon door te verkopen aan jeugdclubs in Kroatië en zo 2 keer langs de kassa te passeren, zo legde het Noorse TV 2 bloot.

"We willen geen vervuiling verspreiden in andere landen", zegt Lars Bang van de gemeente Bodø. "De kinderen in Kroatië verdienen een betere ondergrond dan wat wij hier hadden. Als dit op grote schaal is gebeurd, dan moeten we de politie inschakelen."

Het bedrijf uit Estland ontkent dat de grasvelden zijn doorverkocht, maar forensisch onderzoek toont aan dat het wel degelijk om hetzelfde materiaal gaat.