NBA maakt zich na dolle zomer op voor leuk en onvoorspelbaar seizoen

Dinsdagnacht gaat het nieuwe NBA-seizoen van start. Na een dolle transferzomer met flink wat verschuivingen is er heel veel stof om over te praten. Sporza legde zijn oor te luister bij PlaySports-journalist en NBA-kenner Dennis Xhaët, die enthousiast vooruitblikt. "Er is weinig leuker aan een sportcompetitie dan onvoorspelbaarheid", klinkt het.

Het NBA-seizoen volgens Dennis Xhaët in een notendop:

"Kevin Durant zal dit seizoen niet spelen."

"Ik verwacht een fantastisch seizoen van Stephen Curry."

"Als team zijn de Clippers beter dan de Lakers."

"Rekening houden met Denver, Houston en Utah."

"De Zion Williamson-hype is helemaal terecht."

"Onvoorspelbaarheid is leuk"

"De voorbije 4 à 5 seizoenen was Golden State steevast de topfavoriet. Je ging het seizoen in met de wetenschap dat de Warriors kampioen zouden worden als ze gezond zouden blijven. Dat is nu helemaal anders. Golden State is ontmanteld en het kan nu van alle kanten komen", weet Dennis Xhaët. "Er zijn heel veel dingen om te ontdekken en dat maakt het leuker. Dat is ook goed voor de perceptie van de NBA. Vroeger zei iedereen dat Golden State de favoriet was, al was het op het veld niet altijd zo eenzijdig. Maar die perceptie is wel belangrijk, want er is weinig leuker aan een sportcompetitie dan onvoorspelbaarheid."

10 toptranfers in de NBA deze zomer VAN NAAR Jimmy Butler Philadelphia Miami Anthony Davis New Orleans LA Lakers Kevin Durant Golden State Brooklyn Paul George Oklahoma City LA Clippers Kyrie Irving Boston Brooklyn Kawhi Leonard Toronto LA Clippers Chris Paul Houston Oklahoma City D'Angelo Russell Brooklyn Golden State Kemba Walker Charlotte Boston Russell Westbrook Oklahoma City Houston

Een vraagteken achter de kampioen

"Toronto heeft vorig seizoen gegokt met Kawhi Leonard en dat was het absoluut waard. De Raptors-fans zullen nog jaren kunnen genieten van die titel", zegt Xhaët. Kampioenenmaker Leonard verhuisde wel naar de LA Clippers. "Toronto heeft nog altijd een solide ploeg. Bovendien hebben ze vorig jaar vaak zonder Leonard gespeeld in het reguliere seizoen en dat deden ze best goed." "Pascal Siakam, vorig seizoen de Most Improved Player, zal nog een stap vooruit moeten zetten, maar is dat allemaal genoeg? Als ze in februari merken dat het geen groot succes is, sluit ik niet uit dat ze hun ploeg helemaal vernieuwen en Siakam overblijft om op te bouwen."

"Durant zal dit seizoen niet spelen"

Op papier lijken Philadelphia en Milwaukee de topfavorieten in de Eastern Conference. "Philadelphia is versterkt en heeft (letterlijk) een heel grote ploeg. Het Milwaukee van Giannis Antetokounmpo zag met Brogdon en Mirotic twee belangrijke spelers vertrekken. Ik vrees dat het daar minder zal zijn. De rest van de teams hinkt wel nog achterop bij die grote twee. In theorie wordt Philadelphia-Milwaukee de finale in het Oosten, maar je weet nooit", klinkt het. Bij de Brooklyn Nets haalden ze met Kyrie Irving en vooral Kevin Durant wel twee dikke vissen binnen. "Maar Durant heeft in juni zijn achillespees afgescheurd. Die zal dit seizoen niet spelen, vergeet dat maar", stelt Xhaët. "De fans van de Nets moeten zich voorbereiden op een jaar zonder Durant en dat is jammer, want je wilt altijd de beste spelers aan het werk zien." "De blessure van Durant zal wel het hele jaar als een schaduw boven die ploeg hangen. Iedereen zal zich afvragen hoe het mét hem zou geweest zijn. Van Irving verwacht ik dat hij in de eerste maanden fantastisch zal zijn, maar hij is zo onberekenbaar. De kans bestaat altijd dat hij de kleedkamer doet ontploffen, al verwacht ik dat niet in zijn eerste seizoen."

"Iedereen zal weer wat verliefd worden op Curry"

De dominante Golden State Warriors van de voorbije jaren zullen we dit seizoen niet zien. Kevin Durant vertrok naar Brooklyn en Klay Thompson herstelt nog van een gescheurde kruisband. "Iedereen zegt dat hij in februari terugkeert, maar ik vind dat heel optimistisch. Hij mag niet terugkeren voor hij weer 100% fit is", waarschuwt Dennis Xhaët. "Ik verwacht wel een fantastisch seizoen van Stephen Curry. Die zal meer dan ooit groen licht krijgen en dat wordt geweldig om te zien. Iedereen zal weer wat verliefd worden op hem. En ook Draymond Green zal er staan van bij het seizoensbegin. Green gaat een monsterseizoen spelen, denk ik." "Of de Warriors-dynastie dood is? Dit seizoen wel, ja. Ze zullen wellicht geen kampioen worden. Maar het seizoen daarna, als Klay Thompson helemaal terug is en met Curry en Green, zou ik niet weten waarom ze niet opnieuw kunnen meedoen."

"Als team zijn de Clippers beter dan de Lakers"

Het epicentrum van de machtsstrijd in de Western Conference ligt wellicht in Los Angeles. "De Lakers zullen altijd de ploeg van 't stad zijn, zelfs al winnen de Clippers 5 titels op rij", weet Xhaët. "Op het veld ligt dat anders. In LA staan de twee sterkste duo's tegenover elkaar: Paul George en Kawhi Leonard bij de Clippers en Anthony Davis en LeBron James bij de Lakers." "Het duo van de Lakers is misschien sterker, maar qua breedte van de ploeg zet ik mijn geld wel op de Clippers. In zijn geheel is dat team intrinsiek beter, ook omdat er meer defensieve stabiliteit is. Bij de Lakers is er minder evenwicht en wordt het meer zoeken. Daarom geef ik de Clippers het voordeel."

Kan Kawhi Leonard ook de LA Clippers naar de titel loodsen?

"Rekening houden met Houston, maar ook met Denver en Utah"

Naast de twee teams in LA ziet Dennis Xhaët nog enkele gevaarlijke klanten in het Westen. "Houston is altijd een team om rekening mee te houden, ook al zal het in de play-offs wel weer fout lopen. Ik vraag me wel af hoe ze dynamiek in de aanval zullen krijgen, met James Harden én Russell Westbrook." "Ik ben heel benieuwd. Het zijn wel twee geweldige offensieve wapens bij elkaar en ze kennen elkaar nog van bij Oklahoma City. Maar wie zal de bal in handen hebben als de match op het spel staat? Als ze een paar keer verliezen, kan dat al snel tot frustraties leiden."

Denver en Utah worden twee teams om in de gaten te houden. Dennis Xhaët

"Ook Denver en Utah worden twee teams om in de gaten te houden, zeker tijdens het reguliere seizoen. Daarin zouden ze wel eens boven de teams uit LA kunnen eindigen, omdat ze daar hun sterren wel eens rust zullen gunnen." "Bij Denver ligt er een heel stevige basis en de ervaring van vorig seizoen zal een goeie les geweest zijn. Als Nikola Jokic goed is, zal Denver dat ook zijn. En dan hebben ze ook nog Michael Porter Jr., een rookie die vorig seizoen niet gespeeld heeft door een rugblessure. Die jongen heeft een enorm potentieel en als hij dat kan waarmaken, kan Denver een echte titelkandidaat worden." En Utah? "Zij waren vorig seizoen al een van de best verdedigende ploegen in de NBA, maar ze hadden te weinig shotkracht. Dat probleem hebben ze opgelost. En je kent het cliché: "defense wins championships". Utah is absoluut een ploeg om rekening mee te houden. Ik zie niet waarom ze daar niet zouden mogen dromen van de titel."

"De Zion Williamson-hype is helemaal terecht"