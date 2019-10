De Ketele bergt olympische achtervolgingsdroom stilaan op: "Zitten aan ons plafond"

"Als ik een eerlijke analyse maak, dan stel ik vast dat we de voorbije maanden enorm veel tijd hebben geïnvesteerd in de ploegenachtervolging", zegt Kenny De Ketele aan Sporza. "Alles is moeten wijken. En uiteindelijk hebben we ook de beste Belgische tijd ooit in de kwalificaties gereden."

"Maar de stappen die wij gezet hebben, zet de concurrentie ook. Anderhalf jaar geleden reden we 4'03", nu zijn we 6 seconden rapper. Maar al die andere landen ook."

"Ik ben trots op ons werk, maar het was gewoon niet goed genoeg. Heel jammer dat we niet beloond worden. We staan nu in de top 10 van de wereld, maar enkel de top 8 is welkom op de Spelen. Terwijl je in het zwemmen al mag gaan als je de overkant van het bad haalt."

"Nu lijkt het alsof we weer gefaald hebben, maar onze opdracht is immens zwaar. Ik hoop dat de mensen die context ook zien. Het deed enorm pijn om die negatieve reacties te lezen. Zo kort door de bocht, echt flauwe kritiek. Onrespectvol."

Ook persoonlijk valt het De Ketele zwaar. "Ik heb gesnoeid in mijn programma, heb zesdaagses laten vallen. Maar het zal niet genoeg zijn. We hebben alles geprobeerd, maar het was niet genoeg."