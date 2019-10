Clasico tussen Barça en Real uitgesteld, maar nieuwe datum niet evident

Volgens de Spaanse sportbladen Marca en AS heeft de Spaanse voetbalbond beslist om de Clasico van 26 oktober uit het vaarwater te houden van de aangekondigde mars in Barcelona, waar heel wat onrust wordt voorspeld.

De zoektocht naar een nieuwe datum bezorgt de kalendermaker wel heel wat kopbrekens. De Spaanse liga heeft zijn zinnen gezet op 7 december, maar dan moeten de duels die Barcelona en Real Madrid normaal gezien dat weekend spelen óók uitgesteld worden.

De Spaanse bond zelf schuift dan weer 18 december naar voren, maar La Liga is niet happig op een datum in de week, omdat dat commercieel minder aantrekkelijk is. Bovendien stelt competitiebaas Javier Tebas zijn veto over die datum, omdat dan de eerste ronde van de Copa del Rey is gepland, ook al zijn Real en Barcelona dan vrijgeloot.

Uiterlijk maandag zou er een akkoord uit de bus moeten komen over een nieuwe datum.