Na coach Mercadal betaalt ook sportief directeur het gelag bij Cercle Brugge

Het loopt dit seizoen niet bij Cercle Brugge. Het staat troosteloos laatste met amper 3 punten en ging er in de Croky Cup uit tegen amateurclub Rebecq. Daar moest eerst trainer Marcadal de prijs voor betalen, nu neemt de vereniging ook afscheid van sportief directeur Vitali. "Deze beslissing werd in onderling overleg genomen", klinkt het bij de rode lantaarn.

Vitali was sinds de zomer van 2017 aan de slag bij Cercle. Een jaar later vierde hij de promotie naar 1A. "François had als sportief directeur de voorbije seizoenen een belangrijke rol in de samenstelling van de spelerskern en technische staf." Maar het falende transferbeleid dit seizoen werd de Fransman verweten.

Van 2011 tot 2015 was Vitali technisch directeur van Moeskroen, toen de Henegouwers samenwerkten met Lille en opklommen van de vierde naar de eerste klasse. Voordien was hij hoofd opleidingen en scouting bij Rijsel en haalde hij de jonge Eden Hazard naar de club. Een vervanger voor Vitali is er nog niet, als coach koos de club intussen voor de Duitser Bernd Storck.