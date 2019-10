Verhuist olympische marathon? "In Sapporo is het 5 à 6 graden koeler"

De organisator van Tokio 2020 heeft in een mededeling op woensdag laten weten dat het de olympische marathon en het snelwandelen wil verhuizen van Tokio naar Sapporo, zo'n 800 kilometer meer naar het noorden van Japan.

"Een verhuis betekent significant lagere temperaturen voor de atleten. In de periode van de Olympische Spelen is het 5 tot 6 graden koeler in Sapporo dan overdag in Tokio."

"Koelere condities voor uithoudingswedstrijden zijn onderdeel van een brede waaier aan maatregelen om atleten, toeschouwers en officials te beschermen tijdens de Spelen", klinkt het in de mededeling.

Het IOC lijkt lessen getrokken te hebben uit het WK atletiek in Doha. Daar zorgden de warme temperaturen (zelfs om middernacht) en bijzonder hoge luchtvochtigheid voor extreme taferelen van uitgedroogde en afgepeigerde atleten.