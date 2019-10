Thibaut Pinot: "Tour voor de klimmers, niet enkel op mijn maat"

Het moet toch even slikken geweest zijn voor Thibaut Pinot toen hij tijdens de voorstelling van het Tour-parcours voor 2020 in het overzicht van de Tour van dit jaar zijn opgave moest bekijken. Maar het uitdagende parcours voor 2020 inspireert de Franse kopman van Groupama-FDJ.

Bij veel waarnemers heerst het idee dat ASO de Tour 2020 heeft uitgetekend voor Pinot, Bardet en Alaphilippe. "Het is duidelijk dat het een parcours is voor mij, maar ook voor andere renners", zegt Pinot. "Ik denk dat het ook ideaal is voor Bernal. Het is een Tour op maat van de klimmers, niet enkel op mijn maat. Ik ben alvast fan van het parcours."

De voorlaatste dag van de Tour 2020 wordt speciaal voor Pinot, want de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles start in Lure, zijn geboorteplaats. "Die route ken ik uit het hoofd. Het wordt een moeilijke tijdrit die de klimmers uitstekend moet liggen."

Met passages in het Centraal Massief, de Jura en de Vogezen zoekt de Tour nieuwe wegen op. "Door die passages wordt het elke dag een gevecht. Het zijn niet de geijkte wegen in de Tour, maar het is goed dat we in de Tour ook beklimmingen krijgen zoals in de Giro en de Vuelta: korter en steiler. Daarop moet je het verschil kunnen maken."