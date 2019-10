PSG mist na Neymar ook Gueye in de CL tegen Club Brugge

Idrissa Gueye kwam nog maar afgelopen zomer over van Everton, maar de Senegalees bewees op korte tijd dat hij wel eens de ontbrekende schakel zou kunnen zijn op het Parijse middenveld. En die schakel zal dus volgende week dinsdag ontbreken in de CL-match tegen Club Brugge.

Gueye heeft een blessure in zijn hamstrings opgelopen, die hem volgens de dokters 10 dagen aan de kant zal houden. Hij is de 2e basisspeler bij PSG die zeker ontbreekt tegen Club, nadat eerder ook Neymar in de lappenmand was beland met een hamstringblessure.

Beter nieuws was er te melden over Kylian Mbappé en Edinson Cavani, die dicht zouden staan bij hun rentree in het eerste elftal. Julian Draxler en Colin Dagba konden dan weer voor het eerst na hun blessure meetrainen.