Hoe zou het nog zijn met? "De prijs van Osimhen kan na dit seizoen al maal vier zijn"

"Dé sensatie en topschutter van de Ligue 1"

Voor Charleroi was Victor Osimhen vorig seizoen ondanks zijn prijskaartje van 3,5 miljoen euro een koopje. De Waalse club lichtte de aankoopoptie bij Wolfsburg en verkocht de spits meteen voor 12 miljoen door aan Rijsel. Het straffe is dat de Nigeriaan op weg is om dat trucje te herhalen voor zijn club.

"Zeggen dat Osimhen een voltreffer is voor Rijsel is een understatement", zegt voetbalcommentator Sirik Geffray, die het Franse voetbal op de voet volgt. "Hij is dé sensatie op dit moment en met 7 goals ook de topschutter van de Ligue 1."

"Er wordt opnieuw veel gesproken over de gave van technisch directeur Luis Campos om talent te scouten. De club wrijft zich al in de handen, want als hij zo voortdoet, zullen de clubs op het einde van het seizoen in de rij staan voor hem. Je weet hoe bijvoorbeeld Engelse clubs zijn. Dan kan zijn prijs van 12 miljoen maal 3 of 4 gaan."