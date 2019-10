KBVB lanceert jeugdraad en hackaton tegen discriminatie in stadions

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal zaterdag tijdens zijn eerste hackaton in Tubeke met een zestigtal jongeren een brainstormsessie houden over hoe discriminatie en spreekkoren uit het voetbal geweerd kunnen worden.

De 60 jongeren zullen in kleine groepjes zelf initiatieven uitwerken om racisme en discriminatie in de voetbalstadions tegen te gaan. Dat zal gebeuren onder begeleiding van diversiteitsexperten. Op het einde van de dag pitchen ze hun idee in vijf minuten tijd bij een zeskoppige jury.

"De bedoeling is dat we na de hackathon met de ideeën van de jongeren aan de slag gaan om discriminatie in het voetbal verder aan te pakken. Dat zullen we onder andere via onze werkgroep 'diversiteit in voetbal' doen", legt An De Kock, Social Responsibility-medewerkster bij de KBVB, uit.

Maar daar stopt het niet. De jongeren die deelnemen en geïnteresseerd zijn, kunnen ook deel uitmaken van de eerste jeugdraad binnen de voetbalbond. Die zal minstens drie keer per jaar samenkomen om acties op te starten en bij te sturen. "Op die manier geven wij jongeren een stem om mee te wegen op ons beleidsplan voor de periode 2020-2024", zegt De Kock.