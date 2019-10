Krijgen we in 2021 nieuwe GP F1 rond stadion van de Miami Dolphins?

Op 3 november van dit jaar vindt in Austin (Texas) de Grote Prijs Formule 1 van de Verenigde Staten plaats. De kans is groot dat Lewis Hamilton daar een nieuwe wereldtitel viert. Maar in 2021 krijgen we wellicht een extra GP in de Verenigde Staten.

"We zijn opgetogen dat we kunnen aankondigen dat Formule 1 en Hard Rock Stadium een principe-akkoord hebben om in 2021 de eerste GP in Miami te organiseren", staat er in een gezamenlijk statement van de F1 en de Miami Dolphins. "Dit wordt een extra economische boost voor de hele regio."

De steenrijke eigenaar van de Miami Dolphins, Stephen Ross, wil rond het stadion van de Dolphins, het Hard Rock Stadium, een circuit bouwen. De bouwmagnaat wil daarvoor 40 miljoen dollar investeren.

Wellicht zal het plan veel tegenkanting krijgen van buurtbewoners. Het moet ook nog goedgekeurd worden door het lokale bestuur. In april moesten de Formule 1 en lokale organisatoren na protest hun plannen voor een GP in de straten van het centrum van Miami opbergen.