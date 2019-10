"Het is het jaar van erop of eronder voor European Open in Antwerpen"

"De eerste jaren was het moeilijk en moest je echt een tennisliefhebber zijn om te gaan kijken. Nu hebben de organisatoren goud in handen gekregen met Andy Murray", zegt de tenniscommentator van Sporza. "Ze hebben stevig moeten onderhandelen en de startgelden van de spelers hebben ze moeten optrekken."

Gisteren won Andy Murray zijn match in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Antwerpen. En dat is goed nieuws voor de organisatie in een cruciaal jaar. "Het toernooi heeft echt de beste hoofdtabel van de afgelopen jaren", vertelde Dirk Gerlo in De Tribune.

"ATP-Antwerpen moet dit jaar wel scoren"

"De sponsors komen nu wel liever af, omdat er grote namen op de affiche staan. De VIP-pakketten gaan beter verkopen. Dit is eigenlijk een beetje het jaar van erop of eronder", weet Gerlo. "Want vergeet niet dat ze in Azië en het Midden-Oosten klaar staan om over te nemen. Zij hebben geen toeschouwers nodig en hebben wel het geld."

"Op het ATP-circuit is dit het laagste niveau, maar ik denk dat dit op dit moment financieel het enige haalbare is in België. Maar ze moeten wel dit jaar scoren, al zijn er wel al contacten gelegd voor de komende jaren. Maar stel dat het publiek ook dit jaar wegblijft..."

Djokovic, Nadal of Federer krijgen we niet te zien in Antwerpen. "De grote 3 spelen zelden zulke toernooien. David Goffin moet het eigenlijk doen, maar de mensen zijn niet geneigd om naar Goffin te komen kijken. Ik ben benieuwd of er veel extra kaarten worden verkocht voor Goffin. Ik denk - in alle eerlijkheid - dat er meer mensen komen kijken voor Andy Murray."