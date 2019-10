Bart Swings: "Ik wil revanche nemen voor vorig seizoen"

"Ik heb een heel goeie zomer gehad, een van mijn beste op skeelervlak", vertelt Bart Swings, de olympische vicekampioen van 2018. "Skeeleren blijft voor mij toch altijd een soort waardemeter. Dan weet ik hoe ik ervoor sta. Ik denk dat ik fysiek echt wel in goeie doen ben. Dat heb ik ook gevoeld in de eerste trainingswedstrijden op het ijs." "Ik kijk uit naar de winter. Nu komt het schaatstechnische erbij. Daaraan zijn we nu volop aan het werken. Ik heb net een hoogtestage van 3 weken achter de rug in Salt Lake City, een goeie manier om aan het seizoen te beginnen." "Het is mijn ambitie om mijn algemene niveau weer op te krikken en een seizoen te rijden waarop ik kan voortbouwen. De Winterspelen van 2022 zijn mijn volgende grote doel. Dit seizoen mik ik op het WK afstanden en ook tijdens de massastart op het WK wil ik iets tonen." Swings en co schaatsen ook in een nieuw pak. "Dat is superbelangrijk, want de aerodynamica is heel belangrijk. Producent Bioracer heeft veel ervaring uit het wielrennen en die kennis hebben we nu gebruikt in het schaatsen. Ik ben heel blij en het ziet er ook goed uit."

"Weer meer mijn eigen schema afwerken"

Na een minder seizoen besliste Bart Swings om niet langer te trainen met de Noorse nationale ploeg. "In het verleden heb ik me daar altijd goed bij gevoeld, maar vorig seizoen had ik het gevoel dat ik meer mijn eigen ding wilde doen, meer mijn eigen schema wou afwerken. Dat wil ik dit jaar opnieuw doen", legt Swings uit. "In België is er een groepje de overstap aan het maken van het skeeleren naar het schaatsen. Die timing viel ideaal voor mij. Nu ben ik met de Belgische ploeg op stap, al laat ik de Noren niet helemaal los. Ze willen nog altijd graag samen trainen, vooral tijdens de wereldbekerwedstrijden. Maar ik ben wel blij dat ik mijn eigen schema kan afwerken." "Ik heb zeker voordelen gehad van mijn trainingen met de Noren, maar ook nadelen. Vorig jaar was niet mijn beste seizoen, omdat ik op fysiek vlak iets tekortkwam. Dat is bijzonder, want meestal is dat mijn sterke punt. Nu wil ik revanche nemen voor vorige seizoen. Ik ben heel gemotiveerd."

Stien Vanhoutte: "Boost dat het nu al heel goed gaat"

Stien Vanhoutte is een van de pionnen in de nieuwe Belgische aflossingsvrouwenploeg. "Momenteel gaat het heel goed. We hebben al goed kunnen samen trainen en we hebben op korte tijd al veel progressie gemaakt", zegt Vanhoutte. "We willen goeie prestaties neerzetten in de teamachtervolging dit seizoen. Het wordt onze eerste keer in de Wereldbeker en het doel is om ons te plaatsen voor het EK, al is het moeilijk te voorspellen wat we zullen kunnen doen. Wat er individueel bijkomt, is meegenomen." Het seizoen moet nog écht beginnen, maar Vanhoutte verbeterde wel al haar Belgisch record op de 500 meter. "Het is een boost dat het nu al heel goed gaat. Qua absolute topsnelheid kan ik nog wel progressie maken. Ook mijn start en uithouding kunnen nog iets beter."

Hanne Desmet: "Alles gaat beter dan vorig seizoen"