Depestele debuteert als hoofdcoach: "Het wordt al Roeselare dit jaar"

"Qua ploegen is het misschien een beetje te weinig, maar het niveau van de competitie zal wel stijgen, denk ik. Maar oké, ik zou ook liever met 12 ploegen spelen, maar als dat niet mogelijk is, is misschien de kwaliteit belangrijker dan de kwantiteit."

En dat in een competitie die in plaats van 10 nog maar 8 ploegen telt. Op het einde van vorig seizoen liet Zoersel verstaan dat het door het afhaken van enkele sponsors niet meer in het betaalde volleybal zou aantreden. En Guibertin schreef zich ook niet meer in voor het nieuwe seizoen.

"Budget van Menen draait rond 250.000 euro"

Over welke budgetten spreken we dan, als we Menen bekijken? "Rond de 250.000 euro. Dat is wel voor alles, niet alleen voor spelerslonen. Dat is dus niets in vergelijking met andere sporten of met Roeselare of Maaseik. Ik denk dat daar wel een verschil is van een klein miljoen."

Ook Menen had problemen om de nodige fondsen bij elkaar te vinden, maar het is de club gelukt: "Voor de meeste ploegen is het niet makkelijk - buiten Roeselare en Maaseik - en is het altijd zoeken naar nieuwe sponsors. Iedere ploeg probeert een deftige ploeg op poten te zetten en ik denk dat dat bij de meeste ploegen gelukt is."

"Job van hoofdcoach ligt me, maar ik zal fouten maken"

Hoe kijkt Depestele uit naar zijn eerste seizoen als hoofdcoach? "Het is spannend en het wordt wel tijd dat de competitie begint. We zijn al 6 à 7 weken bezig met de voorbereiding. De spelers snakken er ook naar."

"Ik moet wel heel veel leren in deze nieuwe rol. Als speler is het makkelijker: je moet gewoon naar de trainingen gaan en naar de video kijken. Nu moet ik zelf de video maken. Maar ik doe het wel heel graag. De job ligt me, maar ik moet er in groeien. Ik besef dat ik ook fouten zal maken. Met Menen heb ik de ideale ploeg gevonden die mij dat groeiproces laat doormaken."

Waar ligt zijn ambitie als coach, de top? "Je wil natuurlijk alleen maar beter en beter worden. Misschien dat ik nu in het begin nog niet klaar ben voor een topclub. Alhoewel, ik heb altijd in topclubs gespeeld. Ik wil groeien in deze rol. Ik heb in Menen een contract van 2 jaar en wil het hier zo goed mogelijk doen. We zien dan wel hoe mijn carrière verloopt."



Wat is zijn ambitie met Menen dit seizoen? "De laatste jaren was Menen altijd vierde. Dat is natuurlijk weer de ambitie. Ik denk dat elke ploeg met een beetje ambitie in de top 4 wil eindigen. Dat zou gezien de nieuwe competitieformule wel mooi zijn. Maar we zien wel waar we eindigen in deze versterkte competitie."