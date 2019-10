Turkse sporters vieren successen met militaire groet, ook in ons land

Woensdag gaf de Turkse president Erdogan het startsein van de militaire operatie "Ontluikende Vrede". Op vrijdag waren het de Turkse nationale voetbalmannen die bij de 1-0-thuiszege tegen Albanië voor de eerste beelden van een militaire groet zorgden. De officiële Twitteraccount van het Turkse elftal droeg de zege op aan "de dappere soldaten en medemartelaren". De UEFA opent alvast een onderzoek, want politiek is verboden op een voetbalveld.

Het eerste beeld van de militaire groet: de Turkse voetballers na de 1-0 tegen Albanië vrijdag.

Wereldkampioen aan ringen volgt

Een dag na de voetballers vierde Ibrahim Colak de eerste gouden medaille van een Turk op het wereldkampioenschap turnen in Stuttgart met de militaire groet tijdens de podiumceremonie.

Voetballers vallen in herhaling

De Turken lieten zich niet tegenhouden door het onderzoek van de UEFA. Nadat ze gisteravond de 1-1 gescoord hadden in Parijs, brachten ze voor het vak van hun fans weer de militaire groet. Bondscoach Senol Gunes verdedigde na de match de actie van zijn spelers. Het gaat om een teken van respect voor het leger en is geen politiek statement of opruiing. "Het is verkeerd om kwade intenties te zoeken achter de soldatengroet. We doen dit niet opdat onze soldaten mensen zouden doden, we doen dit uit steun voor onze soldaten."

De 1-1 wordt gevierd met de groet

En na de match nog eens herhaald

Voetballers in Beringen brengen militaire groet

Ook in ons land krijgt het voorbeeld ondertussen navolging. Bij Turkse FC, een Turkse voetbalclub in Limburg met spelers van alle leeftijden, dook de groet op op sociale media. De club stelt dat ze daar niets mee te maken heeft, dat het de spelers of hun staf zijn die zo handelden. Ismail Akbas van Turkse FC begrijpt de commotie niet: "Het is een begroeting van de Turkse soldaten die gesneuveld zijn. Ze leven daarmee mee." Hij verwijst naar de groet in Turkije-Albanië. "Daar is die groet begonnen." Burgemeester Thomas Vints van Beringen plant een gesprek met de ploeg: "Ik kan me voorstellen dat heel veel jongeren die beelden ook gezien hebben en kopieergedrag vertonen. Maar ik denk niet dat we buitenlandse conflicten moeten importeren in België. Op het terrein moeten we bezig zijn met sport en spel, het is niet het terrein voor politiek." Voetbal Vlaanderen heeft ondertussen weet van een tweede club waar de groet gebracht werd en zal de voorvallen onderzoeken.

Benny Mazur (Voetbal Vlaanderen): "Misplaatst"