Froome lust Tourparcours wel: "Maar afwachten of ik oude niveau nog haal"

De Tour de France van 2020 lijkt op de maat van de klimmers. Titelverdediger Egan Bernal wrijft zich alvast in de handen, al is ook Chris Froome tevreden met wat hij zag. "Het wordt een zware Tour en dat is geweldig."

Froome: "Heb krukken nog maar 10 dagen geleden laten vallen"

"Het was hard om de Tour dit jaar te moeten volgen vanuit mijn rolstoel", zegt viervoudig eindwinnaar Chris Froome. "Mijn blessures hadden het einde van mijn carrière kunnen betekenen, dus ik heb geluk dat ik zelfs maar over een comeback kan spreken." "Het valt af te wachten of ik nog op mijn oude niveau kan terugkeren. Het gaat nu wel beter, maar ik mank nog een beetje. Dat is logisch, want ik heb mijn krukken nog maar 10 dagen geleden laten vallen. Dat is al een overwinning op zich." Froome droomt stiekem nog altijd van een 5e eindzege, ook al heeft hij met Egan Bernal nu de titelverdediger in zijn ploeg. "Het wordt een zware Tour, wellicht de zwaarste van de voorbije 5 à 6 jaar. Maar dat is geweldig! Er zijn veel kansen voor de favorieten. Iedereen kijkt uit naar duels tussen de toppers."

Bernal: "Veel kansen om aan te vallen"

Egan Bernal krijgt met al die zware cols een Tourparcours op zijn maat. "Er zijn veel steile klimmen die kansen bieden om aan te vallen. En er zijn ook weinig tijdritkilometers, ook dat is goed voor mij. Ik denk dat het een interessante Tour wordt." Bernal houdt wel een slag om de arm of hij wel aan de start zal komen. "Ik kan daar niet alleen over beslissen, want we zitten ook nog met Froomey en G (Geraint Thomas)."

Alaphilippe: "Ga niet voor het algemeen klassement"

Julian Alaphilippe kleurde de voorbije Tour en leek zelfs even op weg naar de eindzege. "Normaal gezien ga ik komend jaar niet voor het algemeen klassement. Het is een speciaal parcours, met een aantal etappes die me op papier moeten liggen. Ook heel wat nieuwe beklimmingen. Ik kijk er al naar uit die te ontdekken."

Ewan: "Niet veel kansen voor de sprinters"