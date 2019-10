Wegen van Jumbo-Visma en ploegleider Nico Verhoeven scheiden

"Nico Verhoeven was sinds eind jaren 90 als ploegleider aan Team Jumbo-Visma en de voorlopers daarvan verbonden. De specifieke kwaliteiten van de 58-jarige oud-beroepsrenner komen in het veranderende profiel van Team Jumbo-Visma minder tot hun recht. Daarop is besloten dat het einde van dit gedenkwaardige seizoen het beste moment is om afscheid van elkaar te nemen", laat de ploeg van Wout van Aert weten.

Jumbo-Visma heeft een uitermate succesvol seizoen achter de rug. Het team won meer dan 50 koersen en won met Primoz Roglic het eindklassement in de Vuelta.