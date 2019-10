KV Mechelen verlengt contract van Joachim Van Damme tot 2023

Joachim Van Damme is stilaan een kind van het huis aan het worden in Mechelen. Van 2012 tot 2016 stond hij er al op de loonlijst.

Maar op 16 januari 2016 testte hij positief op het gebruik van cocaïne, na de competitiewedstrijd tegen Westerlo. Het Vlaams Doping Tribunaal legde Van Damme een schorsing van 2 jaar op, waarop KV de middenvelder aan de kant zette.

Van Damme pikte de draad weer op bij Waasland-Beveren, maar lang bleef hij niet op de Freethiel hangen. Na 1,5 jaar keerde hij terug naar Mechelen, maakte hij vorig seizoen de promotie van 1B naar 1A mee en ontpopte hij zich opnieuw tot een van de publiekslievelingen.

Dit seizoen is Van Damme wel nog maar in vijf competitiewedstrijden in actie kunnen komen, door problemen met zijn quadriceps.