Kipchoge over teamgenoot: "Abdi kan nog veel vooruitgang boeken"

Eliud Kipchoge maalde afgelopen zaterdag in Wenen, weliswaar met wat hulpmiddelen, een marathon af in 1u59'40". "Mijn benen doen nog altijd een beetje pijn. Ik heb een week nodig om hiervan te recupereren."

"Ik besef het nu al wat ik gedaan heb. Ik heb geschiedenis geschreven. Ik wou de sport iets nalaten. Ik wil voor een impact zorgen op de mensheid, daarvoor ben ik hier op aarde", schuwt Kipchoge de grote woorden niet.

Gevraagd of hij - of iemand anders - nóg sneller kan, heeft Kipchoge zijn antwoord snel klaar: "Ik geloof niet in limieten. Dat was ook een van mijn belangrijkste doelen: aantonen dat er geen grenzen zijn. Ik denk dan ook dat het zelfs in een officiële marathon mogelijk moet zijn om onder de 2 uur te lopen."

Misschien krijgt Kipchoge in de toekomst wel concurrentie van zijn teamgenoot Bashir Abdi, die afgelopen weekend het Belgische record aanscherpte in de marathon van Chicago: 2u06'14". "Ik denk dat hij nog veel vooruitgang kan boeken, dat hij nog veel sneller kan", zegt Kipchoge. "Als hij goed kan recupereren en zijn geest kan vrijmaken, kan hij nog beter."