Keisse en Cavendish rijden weer zij aan zij tijdens Gentse Zesdaagse

Iljo Keisse doet van 12 tot 17 november voor eigen publiek een gooi naar een 8e eindzege in het Gentse Kuipke. Met Mark Cavendish werd hij in 2014 al eens tweede. In 2016 won Cavendish de Zesdaagse van Gent samen met Bradley Wiggins.

"Keisse en Cavendish voelen elkaar alvast blindelings aan. Dankzij onder meer het loodswerk van Keisse won Cavendish in de kleuren van Quick-Step heel wat massaspurten", benadrukt de organisatie, die binnenkort meer namen bekend zal maken.

Wie er volgende maand bij wil zijn in het Kuipke, wacht overigens best niet te lang meer om tickets te bestellen. "Er zijn nog een beperkt aantal gewone en viptickets te verkrijgen", luidt het.